portimonense-empatam-com-vizela-e-soma-10-jogos-sem-vencer

O Portimonense volta a não conseguir quebrar a série de derrotas

Vizela e Portimonense empataram hoje 1-1, em jogo da 24.º jornada da I Liga portuguesa de futebol, e mantém as respetivas séries sem vencer.

Em Vizela, o Portimonense, que não vence no campeonato desde 12 de dezembro de 2021, quando foi triunfar ao terreno do Moreirense (2-1), marcou primeiro, pelo defesa central brasileiro Willyan, aos 17 minutos, mas o seu compatriota Guilherme Schettine empatou para os minhotos, aos 36.

O Portimonense, que somou o quarto empate seguido a um golo e conta 10 jogos consecutivos sem vencer, permanece no nono lugar, com os mesmos 29 pontos do Marítimo, enquanto o Vizela, que voltou a pontuar após duas derrotas mas contabilizou o quarto jogo sem vencer, segue no 13.º lugar, com 24.

Os algarvios vivem uma crise de resultados, tendo a última vitória acontecido a 12 de dezembro.

As duas equipas estenderam uma bandeira da Ucrânia antes do início do jogo

Suplentes do Portimonense: Nakamura, Saná, Dacosta, Henrique Jocú, Ewerton, Luquinha, Aponza, Sapara e Welinton Júnior

Suplentes do Vizela: Charles, Igor Julião, Aidara, Ofori, Alex Méndez, Zohi, Sarmiento, João Ricardo e Etim

Onze do Portimonense: Samuel; Moufi, Pedrão, Lucas Possignolo, Relvas; Willyan, Carlinhos, Lucas Fernandes; Angulo, Fabrício e Nakajima

Onze do Vizela: Pedro Silva; Koffi, Bruno Wilson, Anderson, Kiki; Claudemir, Rashid, Marcos Paulo; Kiko Bondoso, Schettine e Nuno Moreira

Luís Godinho é o árbitro da partida. No VAR estará Vasco Santos