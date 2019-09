Portimonense entra a ganhar na Taça da Liga

O Portimonense entrou a ganhar na Taça da Liga, ao derrotar ontem, por 2-1, o Gil Vicente, em partida referente ao grupo C da competição.

Os algarvios chegaram ao golo que valeu o triunfo em Barcelos apenas no sexto minuto da compensação. Antes disso, a formação orientada pelo treinador António Folha adiantou-se no marcador bem perto do intervalo, por Hackman, mas a equipa do Gil Vicente empatou na segunda parte, por intermédio de Juan Villa (55). Mesmo nos últimos segundos do jogo, ao cair do pano, Willian deu a vitória ao Portimonense.

O Sporting e o Rio Ave, que se defrontam esta quinta-feira em Alvalade (20h00), são as outras duas equipas do grupo C da Taça da Liga.

Foto: Portimonense Futebol Sad