Portimonense eSports e Pedro Santos com trabalho pioneiro

Portimonense eSports e Pedro Santos da Universidade Catolica Portuguesa desenvolvem trabalho pioneiro em Portugal.

Portimonense e Pedro Santos da Universidade Católica Portuguesa, uniram esforços e iniciaram uma parceria de cooperação sobre análise comportamental dos jogadores eSports.

Pedro Santos, de 27 anos, natural de Lisboa, a terminar o mestrado em Psicologia do Bem-Estar e Promoção de Saúde, amante do fenómeno eSports, tem acompanhado de perto a alta estrutura do eSports do Clube, de modo a que nos próximos anos sejam adoptadas práticas que possibilitem conhecer melhor os praticantes de eSports e tirar partido do melhor de cada jogador.

O Portimonense que foi pioneiro no eSports em associar um parceiro na área do coaching, associa-se agora a este projeto científico. Neste momento, já existem resultados preliminares, resultado da consulta efectuada a cerca de 100 jogadores espalhados pelo país.

Pedro Santos, em declarações ao responsável de conteúdos do Clube Lúcio Sacristão, revela “que estamos a trabalhar para conhecer melhor os níveis de bem-estar, conexão social e stress dos praticantes, e avançar para o conhecimento científico do tema em Portugal”, reforçando que “trabalharemos de perto com os jogadores do Clube, de modo avaliarmos as várias componentes em estudo”.

Rui Águas, Diretor Geral eSports, afirma “que o trabalho do Pedro tem sido extraordinário junto do Clube e uma mais valia futura para a melhoria comportamental dos jogadores”. Rui Águas, acrescenta “que o trabalho desenvolvido pelo Clube nesta área, que tem o Pedro como seu responsável máximo, será o primeiro artigo científico documentado sobre a psicologia do eSports em Portugal revelador da importância do mesmo”.

