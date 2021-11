Portimonense estreia iluminação idêntica ao Santiago Bernabéu

O Portimonense estreou este sábado, na partida diante do Belenenses SAD, um sistema de iluminação LED de última geração no seu estádio.

Este sistema é inédito em Portugal e idêntico ao do Santiago Bernabéu. O estádio de Portimão é o “primeiro recinto da Liga Bwin” com este tipo de luz, conforme refere a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o sistema permite, entre outras vantagens, uma maior visibilidade e uma significativa poupançae nergética, proporcionando ainda a possibilidade de a luz do recinto ser ligada ou desligada através de um telemóvel.

Além do menor custo de utilização, graças à tecnologia LED, permitir ainda, conjugar movimentos de luz e som, algo que aconteceu durante o intervalo do jogo em Portimão.

