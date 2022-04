Portimonense não consegue pontuar em duelo frente ao Arouca

O Portimonense perdeu este sábado, dia 30, por 1-0, contra o Futebol Clube de Arouca, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol.

A jogar em casa, o médio David Simão marcou, aos 50 minutos, o único golo da partida, com o Arouca a regressar aos triunfos depois de duas derrotas e um empate nos três jogos anteriores.

A ‘turma’ de Paulo Sérgio galvanizou-se na procura do empate, mas Victor Braga mostrou-se intransponível, ao negar o golo a Wellinton Júnior com uma grande defesa, num momento em que os algarvios aumentavam a pressão.

Ainda antes do apito final, Thales surgiu pela linha de fundo no flanco direito e cruzou atrasado para um remate forte de Pité, com o esférico a bater na trave.

Com esta derrota o Portimonense mantém-se no 11.º lugar da classificação geral, com 35 pontos.