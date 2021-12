Portimonense não consegue travar “dragões”

O Portimonense perdeu em casa, por 3-0, esta sexta-feira, no jogo de abertura da 13.ª jornada, no Estádio Municipal, concedendo a liderança provisória do campeonato ao FC Porto.

Pedro Sá (45+3 minutos), na própria baliza, Vítor Ferreira (aos 70 minutos) e Octávio (aos 75 minutos) marcaram os golos dos “dragões”, que ainda não perderam nesta edição da I Liga e somaram a oitava vitória consecutiva.

No Portimonense, Paulo Sérgio, sem poder utilizar o médio ofensivo japonês Nakajima, emprestado pelos FC Porto aos algarvios, chamou o central brasileiro Lucas Possignolo às escolhas iniciais e colocou a equipa num maleável 3-4-3, com Willyan a movimentar-se entre o eixo defensivo e o meio-campo.

O Portimonense mantém o sexto lugar na I Liga, com 20 pontos.

