Portimonense perde com Gil Vicente e mantém-se no quinto lugar

O Portimonense jogou em inferioridade numérica após a expulsão de Lucas Fernandes antes dos primeiros 25 minutos

O Portimonense perdeu este domingo, dia 23, com o Gil Vicente por 1-0 na deslocação que fez a Barcelos para disputar o jogo da 19ª jornada da I Liga.

O treinador, Ricardo Soares, manteve praticamente o mesmo onze que alinhou de início frente a Boavista, fazendo apenas uma alteração. Leautey saltou para o onze rendendo o lesionado Murilo. Já Paulo Sérgio provocou três mexidas no onze: saíram Willyan, Ewerton e Aylton Boa Morte, que rumou aos Emirados Árabes Unidos, e entraram Lucas Fernandes, Pedro Sá e Carlinhos.

O Gil Vicente foi a primeira equipa a criar perigo, aos 4 minutos, na marcação de um canto por Vítor Carvalho, que rematou ao lado.

À passagem do quarto de hora, os galos ficaram muito perto do golo, valendo a enorme defesa de Samuel Portugal. Após excelente jogada de Zé Carlos, que deixou dois opositores para trás, Fran Navarro rematou já na pequena área, mas o guardião brasileiro evitou o golo com uma palmada.

A equipa de Barcelos massacrou a formação alvinegra que, aos 24 minutos, ficou reduzida a 10 jogadores por expulsão do médio Lucas Fernandes.

Expulsão condicionou o resultado

À passagem do minuto 25 a equipa algarvia sofre um enorme revés. O médio Lucas Fernandes carregou em falta Leautey e viu o segundo cartão amarelo e consequente expulsão. Com menos um, o Portimonense baixou no terreno permitindo que os gilistas dominassem e massacrassem o Portimonense.

Ainda assim, só em duas ocasiões é que os barcelenses ficaram perto do golo. Na primeira, após canto, Lucas Cunha apareceu solto ao segundo poste a rematar muito por alto. Em cima do descanso, Pedrinho de livre ficou a centímetros de inaugurar o marcador. Valeu um pequeno desvio de Nakajima a levar o esférico para canto.

Na segunda metade foi mais do mesmo. O Gil Vicente a jogar nos últimos 20/30 metros do terreno de jogo, com o Portimonense completamente subjugado a domínio barcelense. Os galos trabalhavam o jogo ofensivo com paciência, tentando arranjar brechas na defensiva algarvia, algo difícil de acontecer.

Quando conseguiam, tinham pela frente um Samuel Portugal bastante inspirado que, com um par de boas defesas, ia mantendo tudo a zero. Pedrinho, aos 60’, ensaiou o que iria fazer 15 minutos mais tarde. À entrada da área, o médio disparou uma bomba que só parou no fundo da baliza algarvia.

Paulo Sérgio refrescou a equipa que tentou reagir mas nunca incomodou a baliza de Frelih. A última oportunidade foi mesmo da formação barcelense. No duelo Fran Navarro vs Samuel, o guardião algarvio voltou a levar a melhor e manteve o resultado na diferença mínima até ao final do encontro.

O Gil Vicente passou a somar 30 pontos e segura o quinto lugar, enquanto o Portimonense, se mantém em 8º com 25 pontos.