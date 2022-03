Portimonense perde com o Benfica num jogo marcado por várias paragens

O equipa de Portimão perdeu este sábado em casa por 1-2, em jogo da 25.ª jornada da I Liga de futebol que esteve interrompido durante vários minutos devido ao arremesso de tochas das bancadas.

Em Portimão, Welinton Júnior adiantou os algarvios aos 25 minutos, antes de o encontro ser interrompido cerca de 10 minutos devido ao arremesso de tochas para o relvado por parte dos adeptos ‘encarnados’, que protagonizaram a reviravolta no marcador, com golos de Grimaldo e Gonçalo Ramos.

Graças à segunda vitória consecutiva na I Liga, os benfiquistas passaram a somar 57 pontos no terceiro lugar do campeonato, colocando pressão sobre o segundo classificado Sporting, que tem mais um ponto e hoje recebe o Arouca, enquanto a equipa de Paulo Sérgio, que foi expulso por protestos, é nona, com 29 pontos.

A partida da 25.ª jornada da I Liga de futebol foi retomada após os jogadores de Benfica terem pedido aos seus adeptos que parassem de arremessar tochas para o relvado, momentos após o árbitro ter suspendido o encontro ao mandar os jogadores recolherem aos balneários.

Momentos depois, os jogadores regressaram ao relvado, num jogo que esteve interrompido uma primeira vez, aos 13 minutos, por cinco minutos, para assistência médica a um apanha-bolas.

Devido às interrupções, o árbitro concedeu 15 minutos de compensação na primeira parte do jogo.