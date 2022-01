Portimonense perde em casa após reviravolta do Tondela

O Portimonense perdeu este domingo em casa, por 1-2, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, no qual os tondelenses viraram um resultado desfavorável na segunda metade.

Os algarvios, que estão há seis jogos sem ganhar para a Liga, ainda chegaram ao intervalo em vantagem, depois de um golo de Angulo, aos 34 minutos, mas a expulsão de Relvas, aos 59, com cartão vermelho direto, dificultou a tarefa à equipa da casa, tendo o Tondela, que interrompeu uma série de três jogos sem vencer, virado o resultado com golos de Undabarrena, aos 80, e de Boselli, aos 88.

Com várias ausências por castigo e devido à covid-19, o Portimonense entrou em campo com seis mudanças no onze, face à derrota com o Gil Vicente em Barcelos (1-0), e sem guarda-redes no banco.

No Tondela, também houve seis alterações – o extremo espanhol Avilés, reforço de inverno, fez a sua estreia – depois do desaire caseiro com o Vizela (2-3), cinco delas por opção do treinador Pako Ayestarán.

A equipa beirã até teve o primeiro momento de perigo – num “tiro” do médio Undabarrena que passou a rasar o poste –, logo no segundo minuto, mas os algarvios não demoraram muito a ‘pegar’ no jogo.

Com mais suplentes do que o habitual, viu-se hoje um Portimonense em melhor nível perante os seus adeptos do que nos tempos recentes – duas vitórias em 10 jogos em casa na Liga esta temporada –, mais concentrado e com mais dinâmica ofensiva, perante um Tondela praticamente inofensivo durante todo o primeiro tempo.

Ewerton, numa incursão pelo corredor central, concluída com remate para defesa apertada de Pedro Trigueira, aos 13 minutos, e Angulo, que falhou o desvio após boa jogada de Nakajima, aos 30, protagonizaram as principais ameaças de golo para os locais.

Seria mesmo o extremo colombiano a abrir o ativo, à passagem dos 34 minutos: recebeu de Aponza e, dentro da área, pela meia esquerda, fez um ‘slalom’ por três defesas, rematando cruzado e forte ao ângulo superior contrário.

Só perto do intervalo, aos 45 minutos, é que os forasteiros voltaram a criar perigo: Salvador Agra, em diagonal a partir da esquerda, ganhou espaço à entrada da área e rematou forte, obrigando Nakamura a esticar-se para ceder canto.

O início de segunda parte mostrou um Tondela mais “em jogo” – Salvador Agra voltou a incomodar o guardião japonês, desta vez de bola parada, aos 54 –, ascendente que se intensificou após a expulsão do central Filipe Relvas, devido a entrada impetuosa (59).

Sem defesas no banco, Paulo Sérgio colocou o lateral Moufi no eixo defensivo e o extremo Angulo recuou no terreno, atrasando as linhas da equipa para defender a vantagem, mas não evitou a reviravolta na partida.

Aos 80, Undabarrena igualou, com um remate de fora da área que entrou junto ao poste esquerdo da baliza algarvia, com os algarvios a reclamarem falta no início da jogada, e aos 88 Boselli ‘selou’ o triunfo de cabeça, após centro de Salvador Agra.

Já nos descontos (90+3), Nakajima teve nos pés o golo do empate, mas Undabarrena, decisivo no ataque e na defesa, cortou a bola em cima da linha de golo.

Com esta vitória, o Tondela iguala o Santa Clara no 11.º lugar, com 20 pontos, enquanto o Portimonense é oitavo classificado, com os mesmos 25 pontos do Estoril, sétimo.