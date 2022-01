Portimonense perde nos descontos com o Marítimo e falha quinto lugar

Portimonense viu, pela segunda vez na primeira parte, um golo seu ser anulado

A derrota do Portimonense, esta tarde, por 2-1 frente ao Marítimo em jogo da 17.ª jornada, impediu a equipa de Paulo Sérgio de ascender ao quinto posto da classificação.

O Marítimo sobe assim ao nono lugar da I Liga, com uma vitória conquistada fora, no período de descontos.

O Portimonense abriu o marcador diante do Marítimo pouco depois da meia hora, mas o golo de penálti acabou por ser invalidado. Em causa esteve o facto de Carlinhos, no momento da cobrança, ter tocado duas vezes no esférico.

Guitane (45+7 minutos) e Joel Tagueu (90+1) marcaram os golos dos insulares, com Fabrício (68), de grande penalidade, ainda a empatar para os algarvios, que desperdiçaram um penálti, por Carlinhos (31 minutos).

Portimonense reclamou por golo anulado

Os algarvios chegaram ao ataque pelo lado direito, Mouffi colocou a bola dentro da área e Aylton Boa-Morte finalizou o lance com golo. No entanto, no entender de André Narciso e do VAR, o avançado português interferiu na jogada ao cruzar-se com a trajetória do passe que chegou a Mouffi. Nova decisão bastante contestada pelos jogadores alvinegros e pelo próprio treinador Paulo Sérgio, que foi pedir satisfações à equipa de arbitragem depois do apito para intervalo.

Com este triunfo, o segundo como visitante, o Marítimo sobe ao nono lugar, com 20 pontos, enquanto o Portimonense se mantém no sexto lugar, com 24.

Declarações após o jogo no Municipal de Portimão

Paulo Sérgio (treinador do Portimonense):

“[A derrota com dois golos nos ‘descontos’] Tem um sabor terrível. É um jogo com muitas peripécias.

Gostaria de ver uma imagem que mostre que o Aylton tocou na bola no golo invalidado. Já vi dezenas de imagens e ainda não vi nenhuma. Talvez tenham alguma que eu não tenha visto.

Depois, a infelicidade na forma como perdemos aquela grande penalidade com os dois toques na bola [de Carlinhos].

Não deixa de ser uma ingenuidade nossa, mas a bola que dá o primeiro golo do Marítimo é uma bola ‘à traição’, digamos assim, e também gostaria que vissem onde o fora de jogo foi marcado e a bola foi reposta, fora da área, mais à frente.

Mas, somando a tudo isso, acho que foi uma grande partida da equipa, que se fartou de criar jogo e encostar o Marítimo ‘às cordas’.

Estávamos a avisar os jogadores para o perigo de irmos à procura do segundo golo e destaparmos [a defesa], mas cometemos o erro que vai proporcionar a felicidade extrema à equipa do Marítimo.

Se o empate já saberia a pouco, não levar ponto nenhum deste jogo, face à prestação da equipa, estamos bastante frustrados com isso, ainda que positivos com o desempenho.

Estar nesta posição [sexto lugar], com um trabalho que é feito a desenvolver jovens que saem da equipa de sub-23, acho que estamos orgulhosos do que estamos a fazer bem, mas sentimos, principalmente nos jogos em casa, que podíamos ter mais uma boa meia dúzia de pontos sem favor de ninguém. Estamos satisfeitos com a classificação, mas há muita coisa para conquistar e, portanto, muita humildade e os ‘pés no chão’ porque nada está feito.

Perdemos pontos em casa por motivos diferentes. Cada jogo tem a sua história e fazer um resumo global da situação não me parece objetivo. Na maior parte dos jogos em que deixámos fugir pontos em casa, tivemos melhor qualidade de jogo e supremacia sobre os adversários. Mas o futebol é pródigo nestas coisas, nós também estamos a conquistar pontos fora.”

Vasco Seabra (treinador do Marítimo):

“Foi um jogo muito competitivo, com duas boas equipas a jogarem para ganhar.

Nós temos quatro grandes oportunidades de golo e falhámos três, o Portimonense tem duas oportunidades de golo e falhou uma. No cômputo geral, foi um jogo extremamente competitivo, com o Portimonense, a espaços, melhor do que nós, a empurrar-nos mais para trás, e nós com capacidade para sair e chegar com muito perigo à baliza do Portimonense.

Muito orgulhoso da raça e determinação da equipa e muito feliz pela vitória que, parece-me, no final das contas apareceu com justiça.

Feliz com os jogadores, com a sua entrega, com a forma como a equipa aborda os jogos com vontade de vencer. Hoje, em alguns momentos, ainda com menos capacidade para pressionar tão à frente como desejávamos, também fruto do mérito do Portimonense, mas sempre com intenções de jogo coletivo e combinativo para podermos crescer no jogo com bola.

Vamos ter muito trabalho pela frente. Neste campeonato, se não trabalharmos, estamos a dar vantagem aos adversários. Temos um longo caminho pela frente numa segunda volta com muita vontade de crescermos, de sermos melhores e de sermos uma equipa com mais qualidade, com mais domínio no jogo e, naturalmente, com mais vitórias.”