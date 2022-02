Portimonense quer acabar com jejum na receção ao Boavista

O treinador do Portimonense garantiu na sexta-feira que a sua equipa está com toda a “crença” em conquistar três pontos na receção de sábado ao “histórico” Boavista, em jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol.

“É mais um jogo difícil, contra um histórico adversário, que tem qualidade, que está bem organizado. Espera-nos mais uma tarde difícil. […] Ter quase o grupo todo à disposição é um bom sinal e estamos com toda a crença de que vamos fazer tudo para lutar pelos três pontos”, referiu Paulo Sérgio, na antevisão ao encontro.

À exceção dos lesionados Pedro Sá e Lazaar, todos os jogadores estão disponíveis para a tarefa de acabar com o jejum de sete jogos sem ganhar na I Liga.

“Nos últimos cinco jogos, a equipa jogou quatro deles com 10 jogadores. Dizer que a equipa não teve crença é um resumo distraído. Se terminarmos o jogo com 11, somos capazes de competir até final. Crença, determinação e vontade nunca faltaram. Às vezes, pode haver uma exibição mais ou menos conseguida, mas a atitude do grupo tem sido sempre de muita entrega”, assegurou.

O treinador do Portimonense sublinhou, novamente, que o mês de janeiro “foi muito duro para todos”, esperando agora que “as coisas vão, paulatinamente, ao seu lugar”.

Os reforços que se estrearam no empate (1-1) da semana passada em Paços de Ferreira – Dacosta, Sapara e Ricardo Matos – tiveram avaliação positiva de Paulo Sérgio.

“Todos tiveram uma participação positiva, mas obviamente que espero mais. Eles tinham treinado quatro dias connosco e deram sinais positivos de que podiam vir a ajudar. Esperamos que possam vir a melhorar ainda mais”, apontou sobre as caras novas que vieram “tornar o grupo mais competitivo em posições carenciadas”.

O Portimonense, oitavo classificado, com 26 pontos, recebe no sábado o Boavista, 13.º com 20, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 18:00, com arbitragem de Cláudio Pereira (Aveiro).