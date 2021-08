Portimonense quer garantir manutenção “o mais rápido possível”

O Portimonense parte para a época 2021/2022 da I Liga de futebol com o objetivo de garantir “o mais rapidamente possível” a manutenção, para evitar que a permanência seja decidida nas últimas jornadas.

O presidente da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) dos algarvios, Rodiney Sampaio, indicou que a intenção “é somar pontos para conseguir a manutenção o mais rápido possível e, depois, tentar a melhor classificação”.

O Portimonense vai cumprir a quinta época consecutiva no principal escalão do futebol português e pretende evitar a decisão da permanência nas últimas jornadas da prova, como sucedeu na época 2020/2021.

Depois de uma temporada irregular, com vários ciclos de resultados negativos, a continuidade dos algarvios na I Liga ficou decidida apenas na derradeira jornada, com um 1-1 caseiro com o Sporting de Braga, que valeu o 14.º lugar, em igualdade pontual (35) com o Boavista, e um ponto acima da ‘linha de água’.

Sob o comando do treinador Paulo Sérgio, que transita da época passada, o Portimonense arrancou a época 2021/2022 em 23 de julho com uma vitória em Portimão por 2-1 frente à Académica (II Liga), jogo da primeira fase de grupos da Taça da Liga.

No que refere ao plantel, “existem algumas incertezas” quanto a saídas e entradas, segundo indicou o presidente da SAD do emblema de Portimão.

“Há clubes interessados na contratação do avançado Beto, dos médios Lucas Fernandes, dos defesas Lucas Possignolo e Moufi e, também, do guarda-redes Samuel Portugal”, especificou Rodiney Sampaio.

Para já, estão confirmadas as saídas dos defesas Hackman, Henrique, Lucas Tagliapietra, Anzai e Maurício, dos médios Ewerton, Poha e Bruno Costa e do avançado Bruno Moreira.

Os algarvios anunciaram como reforços para a temporada, os brasileiros Renato Júnior (avançado) e Carlinhos (médio), Henrique Jocú (defesa), o guarda-redes internacional iraniano Niazmand, Pedrão (defesa) e o columbiano Iván Angulo (avançado), estes dois últimos cedidos por empréstimo dos brasileiros do Palmeiras, treinados pelo português Abel Ferreira.

O plantel conta, para já, com os guarda-redes Ricardo Ferreira, Samuel, Nakamura e Niazmand, os defesas Moufi, Willyan, Lucas Possignolo, Fali Candé e Sana, os médios Lucas Fernandes, Luquinha, Imbula, Carlinhos, Anderson, Pedro Sá e Henrique Jocú e os avançados Beto, Aylton Boa Morte, Fabrício, Salmani, Vaz Tê e Renato Júnior.

O Portimonense dá o pontapé de saída na I Liga de futebol com uma deslocação a Guimarães, onde vai defrontar o Vitória, no domingo.

