Portimonense quer manutenção com Europa ao ‘fundo do túnel’

O Portimonense, que atinge esta temporada a 20.ª presença na I Liga portuguesa de futebol, vai continuar a ter a manutenção como grande objetivo, embora a administração da SAD sonhe com as competições europeias.

“O primeiro objetivo é a manutenção. Depois de conseguido esse objetivo, é seguir em frente e ver no final se a pontuação nos dá oportunidade de conseguir chegar à Europa”, projetou o presidente do conselho de administração, Rodiney Sampaio, no primeiro dia da pré-época.

Desde o regresso à I Liga, em 2017/18, a SAD, detida em maioria pelo empresário Theodoro Fonseca, foi criando as infraestruturas consideradas necessárias para poder repetir a presença europeia de 1985/86 (Taça UEFA).

A estabilidade no banco é outra imagem de marca do emblema de Portimão, ao manter Paulo Sérgio: à segunda jornada, o português de 54 anos tornar-se-á mesmo o treinador do Portimonense com mais jogos no primeiro escalão, ultrapassando Vítor Oliveira, o ‘homem do leme’ na qualificação europeia em 1984/85.

Em relação ao plantel, o Portimonense assegurou, para já, nove jogadores, a maioria dos quais para o setor defensivo: quatro laterais – Zié Ouattara (ex-Vitória de Guimarães), Pastor (ex-Leixões), Seck (ex-Leixões) e Gonçalo Costa (ex-Sporting B) – e o central Vinicius (ex-Azuriz FC, Brasil).

Chegaram ainda o médio Klismahn (ex-Alverca), o extremo Rui Gomes (ex-Sporting da Covilhã) e os pontas de lança Bryan Rochéz (ex-Nacional) e Yago (ex-União de Santarém).

Transitam da última temporada os guarda-redes Samuel Portugal, Payam e Nakamura, os defesas Moufi, Willyan, Filipe Relvas, Pedrão e Lazaar, os médios Pedro Sá, Henrique Jocú, Paulo Estrela, Ewerton, Carlinhos, Luquinha e Bruno Reis e os avançados Fabrício, Welinton Júnior, Anderson Oliveira, Sapara, Kim e Ricardo Matos, registando-se ainda o regresso de dois jogadores emprestados ao Sporting da Covilhã, o guarda-redes Léo Navacchio e o médio Felipe Dini.

Entre os titulares da época passada, além de Lucas Fernandes – que tinha saído em abril –, os algarvios perderam também os emprestados Angulo e Nakajima – até final do mercado, o médio japonês poderá voltar a ser opção –, enquanto Carlinhos estará ausente por longo período a recuperar de lesão grave.

O Portimonense, que na pré-época somou quatro vitórias, um empate e quatro derrotas, estreia-se na I Liga no domingo, com a receção ao Boavista.