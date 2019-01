Portimonense quer “tirar pontos” ao Benfica

António Folha

O Portimonense recebe esta quarta-feira, às 20h15, o Benfica. A formação algarvia vem de duas vitórias seguidas e o treinador António Folha espera continuar na senda dos bons resultados.

“Vai ser um jogo difícil para o Benfica aqui em casa, espero eu, como nós também sabemos que vamos ter um jogo extremamente difícil”, disse o técnico, acreditando que a equipa de Portimão consiga “tirar pontos” ao Benfica.

Atualmente, o Portimonense ocupa a nona posição do campeonato, com 20 pontos, enquanto o Benfica está em segundo lugar, com 32 pontos, a quatro do líder FC Porto.

O árbitro Manuel Mota foi nomeado para dirigir o jogo, a contar para a 15ª jornada da Liga. O árbitro da AF Braga será auxiliado por Jorge Fernandes, Nuno Manso. O vídeo-árbitro será António Nobre, auxiliado por Pedro Martins.