Portimonense sagra-se vice-campeão da ELiga

O Portimonense perdeu ontem à noite a final da ELiga perante o SC Braga, num confronto extremamente equilibrado.

No primeiro jogo, RastaArtur entrou a perder perante JVaz, mas conseguiu reverter o jogo num 2-1 que colocava o Portimonense mais próximo do Título.

No segundo jogo, Tuga810 encontrou Darkley e perante a vantagem alvinegra no marcador do primeiro jogo, Darkley assumiu as despesas do jogo, virando a eliminatória para o SC Braga. Na última jogada do desafio Tuga810 quase levava a final para o prolongamento num remate cruzado que levou a bola ao poste do adversário.

No final do encontro Tuga810, lamentou “o desaire, num torneio onde vencemos todos os jogos”, deixando uma palavra para ao “Portimonense pela aposta e à TSWarriorPlayer pelo apoio”. Já RastaArtur acredita “que podíamos ter feitos mais um ou dois golos, agradecendo o apoio dos adeptos, do Portimonense e da TSWarriorPlayer”.

Rui Águas, Diretor Geral do Portimonense eSports, enalteceu “a prestação fantástica do RastaArtur e do Tuga810, que era merecedora do Título de Campeão Nacional” endereçando os parabéns ao “SC Braga pelo Título alcançado”. Rui Águas, deixou uma palavra de agradecimento aos “jogadores que tão bem representaram o nosso emblema, à estrutura do Portimonense na pessoa do Duarte Pereira e à estrutura da TSWarriorPlayer pela trabalho conjunto”.

Duarte Pereira, agradece à estrutura da TSWARRIORPLAYER pelo trabalho conjunto e à Liga de Clubes pela excelente organização e pelo apoio prestado aos Clubes nesta competição que muito eleva o eSports Nacional”