Portimonense só precisa de um ponto, mas vai jogar para vencer Boavista

O treinador do Portimonense, que precisa apenas de um ponto para garantir a manutenção na I Liga de futebol, disse que os algarvios vão jogar para ganhar na deslocação de sábado ao terreno do Boavista.

“Nós nunca jogamos para um ponto, procuraremos vencer a partida. É a forma como nós trabalhamos. Nada muda, não está no nosso espírito jogar para o ponto, vamos disputar o jogo e procurar ser competentes, não cometer erros. Sabemos da qualidade do adversário, mas vamos dar o nosso melhor”, referiu Paulo Sérgio, na antevisão à partida da 33.ª e penúltima jornada.

O treinador da equipa de Portimão garantiu aos jornalistas que as contas relativas à manutenção, ainda para mais num encontro face a um adversário direto, não são tema de conversa no balneário.

“Eu não falo de contas nenhumas. Nós não falamos nisso. Nós preparamo-nos para procurar vencer jogos – desde o primeiro dia que assim é e nada mudou. Umas vezes conseguimos, outras não. Mas o nosso foco é preparar a equipa para querer vencer jogos”, reforçou.

Depois de três vitórias consecutivas, que lhe permitiram ‘respirar’, o Portimonense entrou num ciclo de resultados negativos e já não ganha há cinco partidas.

“Quero acreditar que está bem identificado o porquê de não termos sido felizes nos últimos jogos. Esperamos uma resposta racional de todos, havendo a compreensão do que temos feito menos bem. Foi o que se procurou nestes dias: que haja o entendimento do porquê dos erros que nos penalizaram e procurar que não se repitam nesta partida”, afirmou Paulo Sérgio.

Segundo o treinador – que para a deslocação ao Estádio do Bessa não pode contar com os lesionados Luquinha e Lucas Fernandes -, os fatores que originaram “asneiras” nas últimas partidas passam por aspetos ligados “à concentração e ao entendimento do jogo”.

Em relação ao Boavista, apesar de ocupar o antepenúltimo posto, Paulo Sérgio argumentou que se trata de “uma equipa recheada de bons valores”, cuja qualidade “parece clara”, com uma equipa técnica, liderada por Jesualdo Ferreira, que “tem todas as suas provas dadas”.

O técnico do Portimonense comentou ainda o anunciado regresso dos adeptos às bancadas nas partidas da última jornada da I Liga, incluindo no Portimonense-Sporting de Braga, em data ainda por confirmar.

“A primeira boa notícia, se as condições para isso existem, a começar a alterar-se este estado de coisas, é que é um sinal inequívoco de que estamos a caminho de vencer a pandemia. O segundo motivo, e não menos importante, é o regresso dos adeptos. O futebol sem adeptos não tem sal e, portanto, obviamente que ficamos satisfeitos”, finalizou.

O Boavista, 16.º classificado, com 30 pontos, recebe o Portimonense, 13.º com 34, em jogo marcado para sábado, às 15.30, no Estádio do Bessa, no Porto.

PUB