Portimonense sobre ao 7º lugar após vencer Benfica (2-0)

O Portimonense conquistou ontem à noite uma vitória histórica, ao bater o Benfica em casa, por 2-0, em jogo a contar para a 15ª jornada da I Liga.

A primeira vitória da equipa algarvia contra o Benfica permitiu ao Portimonense ascender ao sétimo lugar do campeonato, com 23 pontos, estando apenas a dois pontos da quinta posição, que é ocupada pelo Vitória de Guimarães (25 pontos).

Os defesas centrais do Benfica, Ruben Dias e Jardel, marcaram na própria baliza ainda na primeira parte, aos 12 e 38 minutos. Na segunda metade, Jonas foi expulso (72 minutos), sendo que, no final do encontro, a equipa encarnada foi brindada com muitos assobios por parte dos seus adeptos. E voltaram os lenços brancos para Rui Vitória.

O Benfica está provisoriamente no terceiro lugar, com 32 pontos, atrás de Braga (33) e FC Porto (36). Os líderes do campeonato jogam hoje com o Desportivo das Aves, podendo alargar a vantagem para os encarnados.