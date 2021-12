Portimonense terá “dificuldade acrescida” contra Moreirense

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, considerou hoje que a mudança de treinador no Moreirense coloca uma “dificuldade acrescida” para a partida de domingo, em casa dos minhotos, relativa à 14.ª jornada da I Liga de futebol.

“Vai ser uma partida difícil, contra um Moreirense recheado de bons valores e que tem agora um tónico, com uma mudança de treinador. Certamente todos estão a querer mostrar-se ao novo treinador e, como tal, esperamos todas essas dificuldades”, referiu o técnico do Portimonense, na antevisão à partida.

Paulo Sérgio antecipou uma “dificuldade acrescida” para os jogadores da equipa de Portimão face à mudança de treinador no adversário, em que Lito Vidigal sucedeu a João Henriques e fará a sua estreia no encontro de futebol no domingo.

“Não sabemos ao pormenor ao que vamos, porque não estamos dentro da cabeça do Lito. Foi uma semana de trabalho virada para nós mesmos, para aquilo que temos de ser capazes de fazer. Temos de saber reagir rapidamente a qualquer que seja a organização que o Moreirense coloque no terreno”, disse o treinador do Portimonense.

Paulo Sérgio ‘encomendou’ a mesma receita de sempre aos seus jogadores: “Temos de continuar a ser iguais a nós próprios, como até aqui. Com muita humildade e com muito sentido de responsabilidade”.

“Sabemos que não vai ser fácil, mas temos as nossas chances de conquistar pontos e é com esse intuito que nos preparámos. Para chegar a Moreira de Cónegos e competir pelos pontos, dividir o jogo, ir à procura da nossa sorte”, acrescentou.

Questionado sobre as ilações tiradas à derrota com o FC Porto (3-0), na jornada anterior, Paulo Sérgio lamentou os dois golos sofridos em transição, fruto do “mau” posicionamento defensivo.

“Se o FC Porto chega aqui e dá cabo da tua organização, e por mérito e pela sua superior qualidade – não é que não tenha tido – nos tira do jogo, tens de aceitar e seguir em frente. Quando somos nós que facilitamos com pormenores que não devíamos, isso aborrece, como é óbvio. Mas já passou, já virámos a página. Há que aprender com esses erros, para não os repetirmos”, concluiu.

O Moreirense, 17.º classificado, com nove pontos, recebe no domingo, às 15:30, o Portimonense, sexto com 20, em jogo marcado para o Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, com arbitragem de João Pinheiro (Associação de Futebol de Braga).

