Portimonense vai jogar com o Mafra nos “quartos” da Taça de Portugal

O Portimonense já conhece o adversário para nos quartos de final da Taça de Portugal. Ditou o sorteio, realizado esta segunda-feira, que o emblema algarvio se vai debate com o Mafra.

O jogo será disputado em Portimão, em data a acertar ente os dias 11 e 13 de janeiro.

Em caso de vitória com o Mafra, o Portimonense jogará com o vencedor do encontro entre Rio Ave e Tondela.

Mantêm-se ainda na competição o Vizela, que vai receber o FC Porto e o Leça, que defrontará o Sporting.

O último jogo dos “quartos” será disputado entre o Rio Ave e o Tondela.

