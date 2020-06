Portimonense vence Famalicão e está nos quartos de final da Eliga

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Portimonense qualificou-se para os Quartos de Final da eLiga Portugal ao bater o Famalicão por 4-3.

No primeiro jogo, Tuga810 ultrapassou Gamero por três bolas a zero, num jogo pautado pela grande capacidade concretizadora e defensiva de Tuga810, o resultado foi construído com naturalidade.

No segundo jogo, RastaArtur enfrentou Gouvy, gerindo a vantagem adquirida no primeiro jogo, RastaArtur ainda dilatou a vantagem do Portimonense reservando-se até final do jogo à gestão do mesmo, tendo Gouvy ainda reduzindo um score de 4-0 para 4-3.

o final da partida em declarações à eLiga Portugal RastaArtur resumia o jogo “à gestão que resultava do primeiro jogo” e a “erros primários que possibilitaram alguns golos do adversário”. Já Tuga810 realçou “a qualidade do adversário”, no entanto a “experiência nos momentos defensivos e a capacidade de concretização marcaram o desfecho do jogo”.

O Portimonense com este resultado garante o primeiro lugar do Grupo B voltando a entrar em competição no próximo dia 21 pelas 17:00 frente ao Boavista.

O jogo pode ser acompanhado em Twitch.tv/ligaportugal.