Portimonense vence Famalicão e sobe a quinto da I Liga 

O Portimonense subiu hoje provisoriamente ao quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Famalicão, por 3-0, em jogo da 12.ª jornada.

Alexadre Penetra (23 minutos), na própria baliza, Carlinhos (39) e Aylton Boa Morte (70) marcaram os golos do Portimonense, que ainda só perderam um encontro como visitantes e que subiram ao quinto lugar, com 20 pontos, os mesmos do Estoril Praia, quarto, e mais um do que o Sporting de Braga, sexto, equipas que têm menos um jogo.

Esta derrota vem interromper a melhor fase da temporada do Famalicão no campeonato, com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos de futebol, com os minhotos a manterem-se, provisoriamente, no 13.º lugar, com 10 pontos.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Famalicão, em Vila Nova de Famalicão.

Famalicão – Portimonense, 0-3.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Penetra, 23 (na própria baliza).

0-2, Carlinhos, 39.

0-3, Aylton, 70.

Equipas:

– Famalicão: Luiz Júnior, Alex Nascimento, Penetra, Adrián Marín (De La Fuente, 77), Diogo Figueiras, Pêpê, Pickel (Marcos Paulo, 46), Iván Jaime (Heriberto, 46), Pedro Brazão (David Tavares, 46), Ivo Rodrigues (Bruno Rodrigues, 77) e Banza.

(Suplentes: Dalberson, Marcos Paulo, Bruno Rodrigues, Riccieli, Batubinsika, David Tavares, De La Fuente, Ofori e Heri).

Treinador: Ivo Vieira.

Portimonense: Samuel, Fahd Moufi, Willyan, Pedrão, Fali Candé, Carlinhos (Ewerton, 89), Pedro Sá, Angulo (Relvas, 69), Nakajima (Aponza, 85), Aylton (Anderson, 89) e Fabrício (Imbula, 85).

(Suplentes: Ricardo, Ewerton, Anderson, Luquinha, Relvas, Imbula, Aponza, Renato Júnior e Marcus).

Treinador: Paulo Sérgio.

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Angulo (54), Willyan (60), Pedro Sá (62), Ivo Rodrigues (75).

Assistência: Cerca de 4.000 espetadores.

