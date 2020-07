Portinho de Arrifana em Aljezur foi requalificado

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Portinho de Arrifana, no concelho de Aljezur, foi alvo de obras de requalificação que terminaram esta semana, com um investimento de cerca de 580 mil euros, anunciou a autarquia.

Foi feita uma intervenção na rampa varadouro do portinho, que segundo o comunicado estava “em péssimas condições para os pescadores poderem desenvolver o seu trabalho”, além do reforço do molhe com a deslocação e colocação de mais pedras de grande porte.

O paredão do molhe também foi alvo de uma intervenção e consolidação, “criando assim condições de mais segurança e proteção às embarcações”.

A zona onde são colocadas as embarcações para reparar foi pavimentada e impermeabilizada e ainda foram intervencionadas as escadas de acesso com corrimões de proteção, além de limpeza e manutenção dos fundos da bacia do porto.

A obra, da responsabilidade da sociedade POLIS, teve 25% do investimento da parte do município, enquanto os restantes 75% ficaram a cargo do programa Mar 2020.

“Esta é uma obra que dá a esta comunidade piscatória de Arrifana, mais e melhores condições de segurança e mais e melhores condições de trabalho, encontrando-se finalizada mais uma importante obra na lista das intervenções previstas para este território de Aljezur, no âmbito da POLIS”, refere a Câmara Municipal em comunicado.