Instalado no interior do parque marinho Zoomarine, na Guia (Albufeira) que o financia integralmente, o Porto de Abrigo conta com parecerias diversas com entidades oficiais e organismos ligados à preservação da natureza, salvamentos e vida marinha. Entre elas está a Autoridade Marítima, a Marinha, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, o Instituto de Socorros a Náufragos e a Abrigos, uma rede de salvamento que pretende pôr à distância de um telefonema a diferença entre a vida e a morte de um animal em apuros na costa sul de Portugal, seja a que horas for, do dia ou da noite.

Não é, pois, de admirar que, quando na manhã do passado dia 19 de maio foi devolvido ao mar, 10 milhas a sul de Faro, o último destes animais, uma tartaruga comum batizada de “Tortuga”, após convalescença nas instalações da Guia, houvesse uma miríade de entidades oficiais e representantes de organizações diversas, encimadas pelo próprio chefe de Estado Maior da Armada, almirante Gouveia e Melo, o célebre “almirante das vacinas anti-covid”.

De resto, embora sempre com o Zoomarine na liderança do processo de criação do Porto de Abrigo, a verdade é que a génese do nascimento destes meios de socorro contou, numa primeira instância, com mais dois parceiros: o Jardim Zoológico de Lisboa e o projeto Delfim Sado. Corria o ano de 1997.

Mas foi o parque marinho algarvio que sempre esteve na liderança do processo. O biólogo Élio Vicente, 50 anos, diretor do Porto de Abrigo, explica como tudo começou: “O Porto é a materialização física de uma série de dinâmicas que começámos a fazer em Portugal em 1989. Começámos a ser chamados pelas autoridades para dar apoio a animais que davam à costa. E tentámos em 1989 (então ainda eramos os Golfinhos de Miami em Lisboa) a convencer as autoridades a criar uma rede de alojamentos”.

Situações que, segundo o especialista são comuns e ocorrem desde tempos imemoriais, estas de os animais darem à costa – fenómeno a que se designa cientificamente “um arrojamento” -, embora agora sejam mais visíveis, devido à maior sensibilidade das pessoas para o fenómeno e a própria intermediação mediática. Estamos a falar de golfinhos, focas, tartarugas marinhas, pequenas baleias, lontras e cágados.



João Prudêncio

(leia a reportagem completa no Jornal do Algarve de 16 de junho de 2022)