Porto de pesca de Sagres vai poupar 60% da energia que consome

A Docapesca acaba de lançar um concurso público para melhorar a eficiência energética do porto de pesca de Sagres, com o preço base de 35 mil euros, envolvendo a montagem de 56 luminárias LED que irão permitir reduzir a potência instalada em 60 por cento, anunciou a empresa pública.

Os trabalhos preveem a substituição de 42 luminárias tipo globo e de 14 projetores das torres de iluminação de 20 metros, ficando todos os elementos com proteção contra aves.

No seu conjunto, os equipamentos existentes têm uma potência de 16.800 watts, prevendo-se que a intervenção assegure a redução para 6.661 watts (menos 60%).

Até ao momento, a Docapesca já implementou projetos de melhoria da eficiência energética, com conversão da iluminação pública para LED, em vários portos de pesca geridos pela empresa, o que resultou numa redução da potência instalada de 49%.

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do Setor Empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar, que tem a seu cargo, no continente, o serviço da primeira venda de pescado e o apoio ao setor da pesca e respetivos portos, dispondo de 22 lotas e 37 postos.

