Porto de pesca de Sagres vai ter iluminação LED

A Docapesca vai instalar iluminação pública LED no porto de pesca de Sagres, no âmbito da melhoria da eficiência energética, com um investimento de 34 mil euros, anunciou a empresa.

Ao todo serão instaladas 56 luminárias em LED, que vai permitir reduzir a potência em 60%, com a substituição de 42 luminárias tipo globo e de 14 projetores das torres de 20 metros, além de proteções contra aves.

Todos os equipamentos existentes têm uma potência de 16.800 watts e com esta intervenção vão reduzir para 6.661 watts.

Este tipo de intervenções tem vindo a ser implementada em vários portos de pesca geridos pela empresa, que resultou numa redução de 49% na potência.

PUB