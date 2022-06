Portugal de Lés-a-Lés arrancou da capital algarvia

A cidade de Faro, conhecida pelo seu Moto Clube e pela Concentração Motociclística que este ano comemora 40 anos, acolheu mais de 2000 motociclistas que, até domingo, participam na 24.ª edição do Portugal de Lés-a-Lés.

O tradicional passeio de abertura inaugurou o dia, que contemplou ainda as verificações técnicas e documentais, entrecortadas por abraços aos amigos que não se viam há mais de um ano e sempre acompanhadas por algo fresco para molhar a garganta.

Os participantes tiveram a oportunidade de visitar o centro histórico farense, com visitas à Sé de Faro e a diversos museus da cidade.

Os primeiros quilómetros mostraram um Algarve pouco conhecido. O Algarve dos pomares e dos laranjais, das noras e das estufas. Depois destas passagens, os motociclistas rumaram até Estoi, para visitarem as Ruínas de Milreu.

Bem mais conhecida é a fotogénica costa algarvia, onde se perdem de vistas as praias. Muitos foram os motociclistas que não resistiram ao chamamento do amplo areal da praia do Ancão e de um mar que ajudou a combater os mais de 35.º graus que se fizeram sentir nos últimos dias.

O dia terminou na sede do Moto Clube de Faro, cujos sócios acolheram de forma calorosa os amigos que, nesta sexta-feira, dia de Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, arrancam bem cedo, rumo a Castelo de Vide.