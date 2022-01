Portugal de Lés-a-Lés parte de Faro em junho

No dia 9 de junho partirá de Faro a 24.ª edição do Portugal de Lés-a-Lés, que chegará a Trás-os-Montes no dia 12 do mesmo mês, anunciou a organização.

O percurso deste ano ainda está a ser ultimado pela Comissão de Mototurismo da Federação de Motociclismo de Portugal, mas a organização garante que será “mesmo muito bonito” e “com várias incursões na zona fronteiriça espanhola”, segundo o comunicado.

O primeiro dia, em Faro, ficou reservado para as verificações técnicas e documentais, além do Passeio de abertura no concelho.

Em fevereiro decorrerá a apresentação oficial do evento, com a participação do público, que será quando ficarão abertas as inscrições.