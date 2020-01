Portugal defronta Itália no arranque da Algarve Cup

🔊 Ouvir Notícia



Portugal vai defrontar em 04 de março a Itália na Algarve Cup, competição que cumprirá este ano a sua 27.ª edição e que anualmente reúne em março algumas das melhores seleções mundiais de futebol feminino.

O sorteio, realizado hoje na Cidade do futebol, em Oeiras, colocou no caminho da seleção das ‘quinas’ (31.ª do ‘ranking’ da FIFA) a Itália, 14.ª na classificação mundial e a oitava europeia mais bem cotada.

“É sempre uma competição que nos ajuda a preparar e nos proporciona a oportunidade de jogar contra as melhores do mundo, num torneio que já dura há muitos anos. Vamos aproveitar estes três jogos para fazer crescer a equipa já que esse é o grande objetivo”, disse o selecionador Francisco Neto, em declarações ao Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol.

Este ano a Algarve Cup apresentará um novo formato, com apenas oito seleções e quatro jogos numa primeira eliminatória, que definirá as equipas a jogarem para os quatro primeiros lugares e para os últimos.

Os vencedores da primeira ronda, que terão ainda os jogos Nova Zelândia (23.ª do ‘ranking’)-Bélgica (17.ª), Alemanha (2.ª)-Suécia (5.ª) e Dinamarca (16.ª)-Noruega (12.ª), irão disputar os quatro lugares, e os derrotados as posições entre a quinta e a oitava.

No sorteio, ficou definido que Dinamarca e Itália, no mesmo grupo de apuramento para o Europeu, e Bélgica e Noruega, que têm dois particulares em abril, não poderiam ficar na mesma metade do alinhamento.

A edição 2020 da Algarve Cup realiza-se de 04 a 11 de março.