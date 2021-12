Portugal Digital Awards entregam prémios à E-Redes

A E-Redes recebeu três distinções na área da transformação digital na edição deste ano dos Portugal Digital Awards, uma iniciativa da IDC e da Axians, anunciou a empresa.

O prémio da categoria de “Best Future of Intelligence Projeto” dos Portugal Digital Awards foi para o projeto PREDIS, de otimização da gestão da rede elétrica e minimização de perdas, suportado em algoritmos de machine learning e com a capacidade para prever diariamente o consumo e produção para 100.00 pontos da rede de alta e média tensão para os cinco dias seguintes, com uma granularidade de 30 minutos.

O galardão de “Best Energy & Utilities Projet” foi atribuído ao projeto “Field Remote Support”, uma iniciativa de digitalização end-to-end de apoio à jornada das equipas operacionais no terreno.

Por fim, foi ainda entregue ao presidente da E-Redes, Ferrari Careto, o prémio especial de “Digital Grand Awards” na categoria de “Best Digital Leader”.

“Em 2017, iniciámos uma grande jornada, dentro do Grupo EDP, no sentido de acelerar a adoção do digital no Grupo, em todas as geografias. Desenvolvemos mais ferramentas digitais para os clientes, colaboradores e para o sistema de gestão de ativos. Uma aposta que se repercute no dia a dia das nossas equipas, que diariamente estão no terreno, assim como na operação, e que lidam com a utilização de ferramentas no digital, na sua atividade”, afirmou Ferrari Careto.

