Portugal Masters: Bertasio é lider com 3 portugueses dentro do cut

O golfista italiano Nino Bertasio segurou na sexta-feira a liderança da 15.ª edição do Portugal Masters, que decorre até domingo no Dom Pedro Victoria Golf Course em Vilamoura, num dia em que Ricardo Santos, Vítor Lopes e Tomás Gouveia passaram o ‘cut’.

O transalpino, depois de uma estreia com dez pancadas abaixo do Par 71 do traçado algarvio, completou a segunda volta com 69 ‘shots’ e manteve o comando, ao totalizar 130 pancadas, duas de vantagem sobre o quarteto que partilha o segundo lugar.

O italiano viu a confortável vantagem inicial ser reduzida por quatro jogadores, entre os quais o campeão de 2017, Lucas Bjerregaard.

O golfista de 33 anos havia feito uma estreia surpreendente no Portugal Masters, como o próprio reconheceu, com 61 pancadas, dez abaixo do traçado algarvio, e tornou-se no primeiro líder do evento português do European Tour com quatro ‘shots’ de vantagem sobre a concorrência.

Na segunda volta não foi tão eficaz, apesar do vento ter soprado com menos intensidade, e, com um segundo cartão de 69 ‘shots’, duas abaixo, permitiu ao espanhol Adri Arnaus manter-se no segundo lugar, mas a apenas dois ‘shots’, na companhia do belga Thomas Pieters, do francês Matthieu Pavon e do dinamarquês Bjerregaard.

“Não podia esperar nada parecido ao de ontem [quinta-feira]. Foi um dia sólido. Não concretizei muitos ‘putts’, os ‘greens’ estavam um pouco irregulares no final. Fiz três ’birdies’ e foram todos a menos de um metro”, contou o golfista italiano, 111.º classificado na ‘Corrida para o Dubai’ e que procura o primeiro título no Circuito Europeu.

Enquanto Padraig Harrington, capitão da seleção europeia da Ryder Cup e campeão do Portugal Masters, em 2016, partilha o 30.º lugar do ‘leaderboard’ com o português Ricardo Santos, o sul-africano George Coetzee está a protagonizar uma defesa muito discreta do título conquistado há um ano em Vilamoura, figurando, empatado, no 49.º posto, com um agregado de 141 pancadas (70+71).

.Entre os seis representantes nacionais presentes no torneio pontuável para o calendário do European Tour, Ricardo Santos foi o melhor, com um agregado de 139 ’shots’ (70+69), enquanto Vítor Lopes e Tomás Gouveia registam ambos 140 pancadas e partilham o 37.º lugar do ‘leaderboard’.

Os profissionais Pedro Figueiredo e Filipe Lima e o amador Pedro Clare Neves, por sua vez, não conseguiram integrar o lote dos 65 jogadores apurados para as últimas duas voltas do evento, dotado de 1,5 milhões de euros em prémios monetários.

Ricardo Santos no top 30

Pelo terceiro ano consecutivo três profissionais portugueses passaram o ‘cut’ do Portugal Masters, onde Ricardo Santos, Vítor Lopes e Tomás Gouveia vão disputar as últimas duas voltas do torneio do European Tour.

Eram seis os representantes nacionais à partida para a 15.ª edição do Portugal Masters, torneio pontuável para o Circuito Europeu, mas ao fim dos primeiros 36 buracos, apenas o trio garantiu a manutenção em prova, enquanto Pedro Figueiredo, Filipe Lima e o amador Pedro Clare Neves ficaram fora do grupo de 65 jogadores apurados para o fim de semana.

Num dia em que o vento baixou de intensidade e o ‘cut’ manteve-se no Par do campo, Ricardo Santos conseguiu ser mais consistente do ‘tee’ ao ‘green’ e juntou a um ‘score’ inicial de 70 pancadas um segundo cartão de 69 ‘shots’ para ascender ao 30.º lugar do ‘leaderboard’, liderado pelo italiano Nino Bertasio.

“Foi uma volta bem mais positiva que ontem [quinta-feira]. Esteve menos vento, mas as bandeiras estavam mais difíceis hoje, todas encostadas. Fiz três ‘bogeys’, mas joguei bastante melhor do ‘tee’ ao ‘green’ e tive mais oportunidades para ‘birdie’. Fechei com um ‘bogey’ no buraco 18, mas foi uma boa volta e senti-me bastante melhor em campo”, contou no final o algarvio.

Ricardo Santos, que está a lutar no Portugal Masters pela manutenção no European Tour na próxima temporada, antes da última oportunidade no Dubai Championship, de 11 a 14 de novembro, registou hoje cinco ‘birdies’ (uma abaixo) nos buracos 3, 4, 8, 13 e 14, além dos ‘bogeys’ (uma acima) nos 9, 10 e 18.

Tal como o profissional natural de Faro, 169.º classificado na ‘Corrida para o Dubai’, Vítor Lopes e Tomás Gouveia, a jogar na mesma formação, melhoraram as respetivas exibições e acabaram ambos com o mesmo agregado, 140 pancadas, depois de anotarem os dois 71 e 69 ‘shots’ na primeira e segunda ronda, respetivamente.

Graças às duas pancadas abaixo do Par, ambos com um ‘birdie’ a fechar a segunda volta, os dois asseguraram, pela primeira vez na carreira, a permanência no Portugal Masters, ao figurarem no 37.º lugar da classificação, empatados com mais dez jogadores.

“É claramente uma boa sensação. Nunca tinha passado o ‘cut’ no meu ‘home course’ e sabe muito bem ter o público a apoiar e acabar com um ‘birdie’ no último buraco para tranquilizar o ‘cut’”, reconheceu no final Lopes, após contabilizar três ‘birdies’ e um ‘bogey’.

Já Tomás Gouveia, que assinou cinco ‘birdies’ contra três ‘bogeys’, defendeu ter feito “outra vez uma volta muito sólida”, embora a eficácia nos ‘greens’ fosse menor do que na abertura e hoje tivesse “pior no ‘putt’”.

“Mas consegui meter dois ‘putts’ nos segundos nove buracos que me deixaram mais relaxado. Do ‘tee’ ao ‘green’ acho que só falhei dois ‘fairways’ e outros tantos ‘greens’, portanto foi uma volta muito sólida e não cometi erros quase nenhuns. Estou muito contente. Nunca tinha passa o ‘cut’ e nunca tinha estado realisticamente perto de passar, portanto é a primeira vez e é um espetáculo ter tantas pessoas atrás de nós a apoiar”, destacou o irmão mais novo de Ricardo Melo Gouveia, ausente do Portugal Masters para disputar a Grande Final do Challenge Tour em Maiorca.

Resultados do Portugal Masters:

1.Nino Bertasio, Ita, 130 pancadas (61+69); -12

2.Adri Arnaus, Esp, 132 (65+67); -10

Lucas Bjerregaard, Din, 132 (67+65); -10

Matthieu Pavon, Fra, 132 (68+64); -10

Thomas Pieters, Bel, 132 (68+64); -10

6.Callum Shinkkwin, Ing, 133 (67+66); -9

7.Sam Horsfield, Ing, 134 (68+66); -8

8.Oliver Wilson, Ing, 135 (68+67; -7

Richard Bland, Ing, 135 (70+65): -7

Grant Forrest, Esc, 135 (68+67); -7

Gavin Green, Mal, 135 (66+69); -7

….

30. Ricardo Santos, 139 (70+69); -3

37. Vítor Lopes, 140 (71+69); -2

Tomás Gouveia, 140 (71+69); -2

Portugueses fora do ‘cut’

74. Pedro Figueiredo, 144 (71+73); +2

81. Filipe Lima, 145 (72+73); +3

104. Pedro Clare Neves*, 162 (78+84); +20

