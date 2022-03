Portugal Sotheby’s Realty recruta 10 pessoas para reforçar Algarve

A Portugal Sotheby’s Realty, marca de imobiliário residencial de luxo, anunciou que vai recrutar 10 novos colaboradores porque quer reforçar a sua liderança no Algarve.

Num comunicado hoje divulgado, a empresa afirma que o plano de recrutamento de 10 novos colaboradores pretende responder ao crescimento robusto da empresa em Vilamoura, adiantando que o escritório pretende continuar a crescer e, para isso, ampliou recentemente as suas instalações e está a constituir uma nova equipa comercial.

Desta forma, a marca pretende aumentar a abrangência territorial do escritório de Vilamoura entre Albufeira e Quinta do Lago, e áreas mais interiores como as encostas de Boliqueime, Loulé e Santa Bárbara de Nexe.