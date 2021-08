Portuguesa Cherry e Orquestra de jazz do Algarve dão concerto em Lagoa

Cherry junta-se à Orquestra de Jazz do Algarve para a proposta de Verão do Município de Lagoa, a apresentar no recinto da Fatacil no próximo domingo, 15 de agosto, anunciou aquela autarquia.

“Propomos um repertório que funde a nossa linguagem com outras, num repertório mais leve, como já é habitual no quente mês de Agosto, sublinha, acrescentando que “Cherry dispensa muitas apresentações, tendo vindo a revelar-se como uma das mais versáteis vozes portuguesas da atualidade”.

Georgia On My Mind, Birdland, ou Sir Duke, estarão entre os temas a visitar, em orquestrações de vários dos mais renomeados orquestradores de Orquestra Jazz.”

Os lugares são limitados e deverão ser cumpridas todas as normas de higiene indicadas pelas DGS para os eventos culturais, conclui a autarquia lagoense.