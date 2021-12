Portugueses são os principais compradores de casas novas em Vilamoura

Cerca de 60% dos compradores de habitações geridas pela Vilamoura World são portugueses, num total de 15 nacionalidades diferentes, indicou a entidade.

Os britânicos foram responsáveis por 17% das compras e os franceses por 6%. Destacam-se ainda os compradores oriundos dos Estados Unidos da América, Brasil e também do Japão.

“Detetamos uma alteração de hábitos tanto dos portugueses como dos estrangeiros, acentuando-se a tendência para um uso próprio das moradias do Central e do Uptown, seja permanente ou temporário, com cerca de 72% dos casos versus o arrendamento com 28%”, disse Miguel Palmeiro, administrador da Vilamoura World, com o pelouro comercial e de marketing.

As 31 casas e moradias do Uptown, localizadas nas imediações do Golfe Dom Pedro Victoria, estão “totalmente vendidas”, enquanto no Central, um luxuoso condomínio fechado, com uma arquitetura contemporânea e a uma distância a pé da Marina de Vilamoura, das praias e serviços, faltam vender apenas quatro dos 41 imóveis existentes.

A empresa responsável pela promoção dos lotes residenciais e turísticos de Vilamoura, refere ainda que o “projeto Quintinhas”, o loteamento perto do Colégio Internacional de Vilamoura, do Centro Equestre e do Campo de Golf Victoria, “é um projeto único em Vilamoura”, com 25 lotes de 2500 m2 e que permitem a construção de moradias com áreas entre 400 e 550 m2, e que está vendido a 92%.

“Na sequência de uma parceria entre a Vilamoura World e a ADA – Atelier de Arquitetura, no loteamento das Quintinhas propõe-se a construção de casas segundo o conceito “PassivHaus” que vai ao encontro da nossa preocupação com a sustentabilidade ambiental de Vilamoura”, concluiu Miguel Palmeiro.

Na visão da Vilamoura World, as acessibilidades rodoviárias e aéreas, as redes digitais de telecomunicações, a proximidade da praia e a oferta diversificada de serviços de restauração são as vantagens que são determinantes para a escolha de Vilamoura como localização para a aquisição de imobiliário, tanto por nacionais como por estrangeiros.

