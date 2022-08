Posto de Turismo já abriu na antiga Lota

O Posto de Turismo de Portimão abriu portas a 1 de agosto no renovado edifício da antiga Lota, com todo o tipo de informações sobre a oferta turística do concelho, anunciou a autarquia.

O edifício sofreu uma profunda remodelação a cargo da Câmara Municipal de Portimão, que “possibilita uma maior visibilidade ao Posto de Turismo, que se localiza na zona ribeirinha da cidade, uma das áreas mais procuradas pelos turistas”.

Os visitantes têm ao dispor informação turística detalhada em formato digital, recorrendo ao smartphone, através do visionamento de pequenos vídeos temáticos de realidade aumentada.

Ao longo desde mês, a estrutura turística municipal funciona das 10:00 às 23:00 entre segunda e sexta-feira, inclusivamente no feriado de 15 de agosto, enquanto aos sábados abre portas das 16:00 às 23:00, encerrando aos domingos.

A partir de 1 setembro, o Posto de Turismo de Portimão voltará ao horário de inverno, podendo ser visitado de segunda a sexta-feira as 09:30 às 17:30.