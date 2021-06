Pousada de Vila Real de Santo António abre em julho

A nova Pousada de Portugal no Algarve será inaugurada a 1 de julho em Vila Real de Santo António, na Praça Marquês de Pombal, com 57 quartos, três piscinas, um bar e um restaurante, anunciou a empresa.

A Pousada situa-se no coração do centro histórico da cidade, em quatro edifícios de interesse na Praça Marquês de Pombal, com uma decoração que “celebra nos seus detalhes a história e o lugar, mantendo alguns elementos originais do imóvel e incluindo novas e coloridas peças que atribuem ao espaço uma atmosfera acolhedora”, segundo o comunicado.

Estão disponíveis cinco tipologias de quartos: classic, superior, superior family, junior suite e suite, que incluem pequeno-almoço.

O Pestana Hotel Group conta com 16 unidades hoteleiras e três pousadas no Algarve, juntando-se agora Vila Real de Santo António que já está disponível para reservas com uma campanha especial para o mês de abertura.

Esta campanha exclusiva aos membros do Pestana Guest Club dá a possibilidade de prolongar a estadia com valores desde os 89 euros por noite, em quarto duplo com pequeno-almoço.

PUB