Praça central de Alcoutim ganha vida com concertos semanais

A Praça da República, em Alcoutim, recebe todas as quartas-feiras a iniciativa “Alcoutim Com Vida”, com a atuação de vários artistas e bandas que vão dinamizar as noites de verão, anunciou a autarquia.

As noites musicais na praça central começam às 22:00, tendo iniciado a 20 de julho e terminam a 31 de agosto.

Na sexta-feira, dia 5 de agosto, sobe ao palco a Banda Versátil, enquanto na quarta-feira seguinte, a 10 de agosto, é a vez dos Cookie Monsters Band.

A 17 de agosto atuam Beto Kalulu & Banda, seguido do Quarteto da Vila a 24 de agosto e para terminar “Música no teu tempo” no dia 31 do mesmo mês.