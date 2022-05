Praia da Galé recebe o VIII Triatlo de Albufeira

A Praia da Galé volta a ser palco de mais ume edição do “Triatlo de Albufeira”, que este ano se realiza no próximo domingo, dia 15 de maio.

Este ano, o Triatlo vai contar com três segmentos distintos, nomeadamente, natação, bicicleta e ainda corrida, cujas partidas poderão ser dadas por vagas separadas (masculinas e femininas).

A prova vai iniciar-se às 10:15, com uma volta triangular de 750 metros de natação em mar, seguida do percurso de bicicleta. Os atletas terão que percorrer um total de 18 quilómetros por estrada, num trajeto que será repetido três vezes, com regresso ao ponto de partida no Parque da Praia da Galé. A prova termina com a habitual corrida de duas voltas, num percurso 5.150 metros, sempre junto à praia. Os resultados serão afixados às 13:00 juntamente com a entrega de prémios.

A prova é organizada pelo Futebol Clube das Ferreiras em colaboração com a Câmara Municipal de Albufeira e com o apoio da Federação de Triatlo de Portugal.