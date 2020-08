Praia da Manta Rota recebe escultura de peixe para reconhecer plástico

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António instalou, esta sexta feira, na praia da Manta Rota, a escultura de peixe em rede metálica de Carlos de Oliveira Correia para a deposição de embalagens de garrafas de plástico.

Com o objetivo de contribuir para a redução do lixo no mar e no ambiente, a peça oferecida pelo escultor ao município foi instalada junto ao passadiço de acesso à praia.

A estrutura, composta por ferro e arame, tem capacidade para cerca de 12 metros cúbicos de plástico, o qual, no final do verão, será encaminhado para reciclagem.

“Além de promover a recolha e a valorização das embalagens utilizadas, o impacto visual da escultura, à medida que for sendo enchida, pretende alertar para a problemática do lixo e do plástico de utilização única e para as suas consequências em termos ambientais”, informa a Câmara Municipal em comunicado.

A inauguração da escultura contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de VRSA, Conceição Cabrita, do vereador Rui Pires, e do escultor Carlos de Oliveira Correia.

Para a autarca, a iniciativa representa “um contributo para a redução do plástico nos oceanos e para a diminuição dos níveis de contaminação, tendo sobretudo uma dimensão ambiental e pedagógica”.