Praias de Castro Marim em direto a partir do telemóvel

A praia da Alagoa e a Praia Verde já podem ser vistas a partir da televisão ou de dispositivos móveis em tempo real, revelando o estado de ocupação do areal e garantir a segurança devido à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

Através das beach cams, os utilizadores podem visualizar o areal em tempo real, com acesso a informações acerca das condições meteorológicas, o grau de afluência e o estado de ocupação do areal.

A Câmara Municipal de Castro Marim investiu na implementação destas beach cams, as primeiras no sotavento algarvio, estando prevista também a instalação na praia do Cabeço.

Esta iniciativa é uma parceria com o restaurante Infante Panorâmico, na Praia Verde, e com o Eurotel de Altura, que “garantiram a localização dos equipamentos e assumiram os custos com a eletricidade, enquanto o município assegurou a aquisição dos equipamentos, a sua instalação e ainda as despesas de internet”, refere a autarquia em comunicado.

Com as beach cams, pretende-se ainda garantir a máxima segurança e informação aos utilizadores, além de promover o concelho como um destino de confiança e de estimular e apoiar as atividades económicas.

Para aceder a estas beach cams, basta selecionar a opção “Live Cams” em https://beachcam.meo.pt/ou através da box MEO, na televisão. Em telemóveis e tablets, as câmaras podem ser vistas através da app mobile “Beachcam”, disponível gratuitamente na App Store ou Play Store.