Praias de Olhão vão ter novos mastros e torres de vigia

Com a próxima época balnear prestes a ter início, o concelho de Olhão oferece este ano quatro praias com bandeira azul e uma delas acessível, no âmbito do programa Praia Saudável, além de duas praias com mastros e torres de vigia, anunciou o município.

As praias Armona Mar, Armona Ria, Fuseta Mar e Fuseta Ria voltam a hastear este ano a bandeira azul da Europa – símbolo de qualidade ambiental -, enquanto a Fuseta Ria ostentará ainda a bandeira de Praia Acessível e o mastro e torre de vigia que já tinha na época balnear passada.

Para além destas, a praia Armona Mar conquistou este ano mais um destes equipamentos, passando o concelho de Olhão a exibi-los em duas das suas cinco zonas balneares.

Os mastros e torres de vigia servem de suporte ao sistema de comunicações de apoio aos nadadores salvadores que a Fundação Vodafone Portugal tem vindo a implementar ao longo dos últimos 16 anos. Assim, os novos mastro e torre de vigia que chegam este ano à Armona Mar estão relacionados com o programa Praia Saudável, que resulta de um protocolo de cooperação entre a Fundação Vodafone Portugal, a Autoridade Marítima Nacional, a Associação Portuguesa do Ambiente, o Instituto de Conservação da Natureza e a Associação Bandeira Azul da Europa.

Este programa teve início em 2005 e tem como objetivo contribuir para o aumento da segurança nas praias, para a defesa e melhoria da qualidade do seu ambiente, assim como das acessibilidades para pessoas com necessidades especiais. Quer-se, assim, numa parceria entre várias entidades, entre as quais o Município de Olhão, contribuir para o aumento da segurança e qualidade do ambiente nas praias e sensibilizar os frequentadores das zonas balneares para estas questões.

O projeto SeaWatch, que teve início em abril, também continuará nas praias Fuseta Mar e Armona Mar. Em colaboração com a Capitania do Porto de Olhão, estará uma moto 4×4 em permanência no local, equipada com meios de salvamento, incluindo um desfibrilhador, resultando de uma parceria entre o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e a SIVA Portugal.

“Também os cinzeiros de praia voltam aos areais olhanenses, o que traz um impacto positivo na redução do lixo espalhado no areal”, remata o Município de Olhão.

