Praias do concelho continuam a hastear a Bandeira Azul

As praias da Ilha de Tavira, Cabanas, Terra Estreita e Barril (Santa Luzia) voltaram a ser distinguidas com o galardão da Bandeira Azul.

A campanha da Bandeira Azul iniciou-se à escala europeia, em 1987, integrada no programa do Ano Europeu do Ambiente. Esta iniciativa da Fundação para a Educação Ambiental, com o apoio da Comissão Europeia, tem como objetivo elevar o grau de consciencialização dos cidadãos em geral e dos decisores em particular, para a necessidade de se proteger o ambiente marinho e costeiro.

A atribuição é efetuada, anualmente, às praias e aos portos de recreio que cumpram um conjunto de critérios de natureza ambiental, segurança e conforto dos utentes, de informação e sensibilização ambiental.

As praias do Barril, Ilha de Tavira e Cabanas são detentoras da Bandeira Azul, desde 1987. Quanto à Terra Estreita, esta recebe o galardão desde 2008.