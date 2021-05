Praias do concelho de Olhão já estão preparadas para a época balnear

O Município de Olhão já terminou a preparação da próxima época balnear no concelho, com os serviços técnicos da Autarquia a iniciarem os trabalhos de manutenção e reparação no início de abril, estando já praticamente terminados, anunciou a autarquia.

As praias Armona Mar, Armona Ria, Fuseta Mar, Fuseta Ria e Cavacos estão prontas a receber os visitantes que pretendam usufruir destes espaços de exceção.

Os melhoramentos nas cinco praias do concelho consistiram na manutenção e reparação dos equipamentos de apoio, como bancos de descanso, painéis informativos, sinalética, mastros de bandeiras, passadiços, instalações sanitárias e de apoio aos serviços de vigilância, bicas de água, lava pés ou montagem de boias para proteção dos banhistas. Em colaboração com os Bombeiros Municipais, também foi feita a manutenção das bocas de incêndio e cartéis existentes na Ilha da Armona.

Nestes trabalhos estiveram envolvidas as equipas técnicas municipais de pintura, carpintaria, serralharia, trânsito e de apoio à época balnear. Esta última garante que antes, durante e depois da época de verão são desenvolvidos todos os trabalhos necessários para o bom funcionamento destes locais.

Nesta época balnear, que se inicia a 1 de junho, o acesso aos areais continuará a ter restrições impostas pela Direção Geral da Saúde devido à pandemia de covid-19, pelo que a chegada à praia e à água far-se-ão mediante setas que indicam os sentidos de circulação. Em colaboração com a Docapesca, o Município procedeu também à pintura de sinalética nos cais de embarque de Olhão e da Ilha da Armona.

“Porque os melhoramentos não devem cingir-se às praias, também os parques infantis aí situados foram alvo de melhorias – como aconteceu com o parque da Ilha da Armona -, que incluíram a limpeza do areal no interior do parque, a reposição de areia, pinturas e reparação de todos os equipamentos ali existentes”, enuncia a Câmara.

