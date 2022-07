Praticante de escalada resgatado após queda acidental

Um praticante de escalada alemão foi resgatado na segunda-feira, dia 4 de julho, de uma zona rochosa entre a praia do Zavial e a das Furnas, no concelho de Vila do Bispo, após uma queda acidental, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

O homem de 44 anos foi resgatado pelos tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres e por elementos do projeto “SeaWatch”, tendo o alerta sido recebido pelas 16:00 através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa.

Também com a participação do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos e dos bombeiros de Vila do Bispo, na chegada ao local constatou-se que o homem estava consciente mas apresentava diversas escoriações no corpo.

O homem foi transportado por uma embarcação para o porto da Baleeira, onde aguardava uma ambulância do INEM que o transportou para uma unidade hospitalar.