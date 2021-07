Praticante de kitesurf morre na ria de Alvor em Portimão

Um praticante de kitesurf, de 59 anos, morreu na tarde de quarta-feira na ria de Alvor, no concelho de Portimão, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória enquanto praticava aquela atividade desportiva aquática.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional refere que o alerta foi recebido pelas 18:37, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), tendo sido de imediato ativado o piquete do Comando Local da Polícia Marítima de Portimão, uma viatura Amarok do “Projeto SeaWatch” e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

“Os amigos que se encontravam com a vítima aperceberam-se da situação e deram de imediato o alerta via 112, tendo transportado a vítima até à zona das embarcações dos pescadores de Alvor, com recurso a uma embarcação”, pode ler-se no comunicado.

De acordo com as autoridades, a Polícia Marítima realizou manobras de reanimação, com recurso a um desfibrilhador automático externo, que depois foram continuadas pelos elementos do “Projeto SeaWatch” e do INEM.

“Apesar dos esforços dos elementos que assistiram a vítima, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM às 19:15”, é acrescentado.

O gabinete de psicologia da Polícia Marítima encontra-se a apoiar os familiares da vítima.

