Praticante de parapente resgatado após queda na praia da Falésia

Um praticante de parapente de 72 anos foi resgatado na quarta-feira, dia 4 de maio, após uma queda acidental numa arriba na praia da Falésia, no concelho de Albufeira, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

O alemão sofreu a queda acidental enquanto praticava parapente naquela praia, tendo o alerta sido dado o alerta pelas 16:48, através do 112.

Foram de imediato ativados para o local os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão, tal como elementos do INEM.

Na chegada ao local, as autoridades constataram que a vítima apresentava fortes dores na coluna, tendo sido imediatamente imobilizada pelos elementos do INEM, com o apoio da Polícia Marítima.

A vítima foi transportada pelo INEM, de helicóptero, para uma unidade hospitalar.

O Comando-local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.