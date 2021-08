Prato da Praia Verde é finalista das 7 Maravilhas da Nova Gastronomia

O prato “Algarve, do Campo à Salina”, da Praia Verde, é um dos finalistas da edição deste ano das 7 Maravilhas da Nova Gastronomia, anunciou a organização.

A receita criada pelo chef executivo do restaurante À Terra, no Praia Verde Boutique Hotel, no concelho de Castro Marim, chegou a finalista na categoria de vegetariano.

“Estou muito orgulhoso por representar Castro Marim e todo o Algarve com este prato que vai buscar inspiração no equilíbrio entre o doce da batata-doce da serra, o salgado da salicórnia que encontramos nas nossas salinas e a frescura do tomate da nossa região.”, refere o chef David Domingues, em comunicado.

Este prato concorre com outros 14 finalistas e a votação encontra-se aberta através do número 760 207 753.

A final está agendada para o dia 4 de setembro, com transmissão em direto na RTP1.

