Prato da Praia Verde foi um dos vencedores das 7 Maravilhas

O prato “Algarve, do Campo à Salina”, confecionado pelo Praia Verde Boutique Hotel, foi um dos vencedores das 7 Maravilhas da Nova Gastronomia, numa homenagem aos produtos e confecção do barlavento algarvio.

“Este prémio é o reconhecimento do trabalho de toda uma equipa, que se esforça diariamente para inovar nos pratos que apresenta, privilegiando os produtos locais da época e fazendo deles as verdadeiras estrelas. Estamos muito felizes por ganhar e poder representar Castro Marim e todo o Algarve.”, refere David Domingues, Chef Executivo do restaurante À TERRA.

Gustavo Martins, director geral do Praia Verde Boutique Hotel, comentou “É um orgulho e uma honra recebermos este prémio. No ano do nosso 7º aniversário, ganhamos as 7 Maravilhas da Nova Gastronomia com a criação vegetariana do Chef David Domingues.”

O prato “Algarve, do Campo à Salina” concorreu com 1147 candidaturas chegando à final e sendo o vencedor da sua categoria, votado pelos clientes e amantes de cozinha que presta homenagem aos produtos mais frescos da terra.

Para mais informações, consulte a página https://7maravilhas.pt/.

