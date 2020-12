Preço da habitação no Algarve cresceu 2,1% no terceiro trimestre, diz Idealista

O preço da habitação no Algarve registou uma subida de 2,1% durante o terceiro trimestre de 2020, situando-se em 2.343 euros/m2, segundo o índice de preços do site imobiliário idealista, hoje divulgado. A variação durante os últimos 3 meses foi de 1,1%.

A cidade de Faro acompanha a tendência da região e regista uma subida de 6,6%, custando o preço do metro quadrado 1.995 euros. A maior subida de preços da região registou-se em Loulé (12,1%), seguida por Vila do Bispo (10,4%), Olhão (10,4%), Monchique (9,6%), Alcoutim (8,6%), Albufeira (7,9%) e Portimão (6,85).Em Lagoa a subida foi de 6,6% e em Vila Real de Santo António de 4,8%. Por outro lado, Lagos foi a única cidade do Algarve que registou uma descida nos seus preços, -0,6%.

O município mais caro para comprar casa é Loulé (2.894 euros/m2), seguido por Lagos (2.621 euros/m2). Em contrapartida, os mais económicos são Monchique (1.709 euros/m2), São Brás de Alportel (1.841 euros/m2), Silves (1.898 euros/m2) e Olhão (1.924 euros/m2).

Em comparação com o resto do país, a habitação em Portugal registou uma subida de 5,9% durante o mesmo período, situando-se em 2.147 euros/m2.

Todas as regiões assistiram a um aumento de preços em 2020. A maior subida do ano foi registada no Norte, onde os preços aumentaram 10,6%. Seguem-se a Região Autónoma dos Açores (8,8%), Região Autónoma da Madeira (7,8%), Algarve (7,2%) e Centro (5,7%). As menores subidas foram no Alentejo (0,7%) e na Área Metropolitana de Lisboa (2,6%).

A Área Metropolitana de Lisboa, com 3.017 euros por m2, continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve (2.368 euros por m2), Norte (1.834 euros por m2) e Região Autónoma da Madeira (1.678 euros por m2). Do lado oposto da tabela encontram-se a Região Autónoma dos Açores (999 euros por m2), o Alentejo (1.024 euros por m2) e o Centro (1.105 euros por m2), que são as regiões mais baratas.

