Prémios Cinco Estrelas Regiões 2022 distinguem o melhor do Algarve

Já são conhecidos os vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões 2022. Pelo quinto ano consecutivo, foi reconhecido e premiado o melhor do Algarve.

A beleza e riqueza das paisagens da região, a qualidade e a excelência das atrações turísticas e a cozinha tradicional algarvia são algumas das categorias vencedoras no distrito de Faro.

O Prémio Cinco Estrelas Regiões procura valorizar e dar a conhecer o melhor de cada uma das regiões portuguesas ao nível da gastronomia, recursos naturais, monumentos e património, entre várias outras categorias. O galardão reconhece ainda os negócios locais que se diferenciam pela sua qualidade.

Este ano, foram 425.000 mil os consumidores portugueses que votaram no concurso.

Estoi, na categoria “Aldeias e Vilas”, a Cataplana Algarvia (Cozinha Tradicional Portuguesa), o Castelo de Silves (Monumentos Nacionais), a Praia da Rocha (Praias), a Laranja do Algarve (Produtos Tradicionais Portugueses), o Parque Natural da Ria Formosa (Reservas/Paisagens/Barragens), a Serra de Monchique (Serras), o Fórum Algarve (Centros Comerciais) e o Zoomarine (Parques Temáticos), estão entre os vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões no distrito de Faro. Ao todo, o Algarve arrecadou prémios em 13 categorias.

Os Prémios Cinco Estrelas constituem um sistema de avaliação que mede o grau de satisfação que os produtos, serviços ou marcas conferem aos seus utilizadores, tendo como critérios de avaliação as cinco principais variáveis que influenciam os consumidores nas suas decisões de compra e consumo.

O Prémio Cinco Estrelas Regiões aplica-se a produtos e serviços de presença regional, com o objetivo de enaltecer o impacto que as empresas revelam na promoção do país a nível económico e social, para além da riqueza patrimonial que o caracteriza.