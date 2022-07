Prepare-se: Feira da Serra em São Brás começa na próxima semana

Cerca de 40 mil pessoas são esperadas na Feira da Serra de São Brás de Alportel, entre a próxima quinta-feira, dia 28 e domingo, evento que se assume como “uma montra da inovação” dos produtos locais.

“É um evento importante para a economia das famílias e das empresas locais, uma montra dos produtos que todos os anos se vão inovando, dando projeção ao que é feito pelos empresários e criativos da nossa região”, disse o presidente da Câmara de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro.

Organizada pela autarquia do distrito de Faro, a Feira da Serra “é cada vez mais uma aposta forte na inovação, traduzindo-se num evento extremamente importante para a economia local, não só pelo retorno direto como pela notoriedade que dá aos produtos locais e regionais”, apontou.

Depois de em 2019 ter sido visitada por 38 mil pessoas, Vítor Guerreiro estima que a feira receba este ano perto de 40 mil visitantes, depois do interregno de dois anos devido à pandemia da covid-19.

“É um regresso com uma expectativa e entusiasmo muito grandes, quer da parte dos organizadores, quer de toda a comunidade são-brasense e dos que participam, oriundos de vários pontos da região e do país”, apontou.

Instalada numa área de 20.000 metros quadrados no recinto da Escola Poeta Bernardo de Passos, no centro da vila, a feira integra cerca de 200 expositores em representação de várias atividades económicas e um cartaz de animação.

Para Vítor Guerreiro, a feira tem como objetivo “valorizar, proteger e promover as tradições e costumes da Serra do Caldeirão, do barrocal e da região, os saberes ancestrais associados ao artesanato local e à confeção de produtos agroalimentares, enquanto impulsionadores da atividade económica da serra e barrocal”.

Segundo a organização, ao longo dos quatro dias, o evento multifacetado e acessível a todos convida “a uma rota única de experiências”, em diferentes espaços temáticos, nove dos quais dedicados à gastronomia”.

Este ano, a feira volta a ter, 10 anos depois, o Sítio do Medronho, um espaço especial dedicado ao fruto que tem uma forte ligação à gastronomia e à economia do Algarve.

Aquele espaço de revelação de projetos inovadores e propostas inspiradas no medronho resulta de parcerias com a Universidade do Algarve, Escola de Hotelaria e Turismo, Confrarias Gastronómicas da Serra do Caldeirão e dos “Monchiqueiros” (Monchique).

Segundo a organização, além da gastronomia, do artesanato e da animação, a Feira da Serra mantém uma vertente pedagógica ambiental, “com utilização de copos reutilizáveis – personalizados e colecionáveis -, incentivando à redução dos plásticos descartáveis”.

Com um total de 18 espaços temáticos, a feira representa um investimento de cerca de 300 mil euros, contando este ano, segundo a organização, com “um número recorde de parceiros e patrocinadores”.

O cartaz musical da 29.ª edição da Feira da Serra destaca, na quinta-feira, o concerto dos D.A.M.A., a banda oficial de Tributo aos Queen: Queen Tribute Show “Break Free” (sexta), Carlão (sábado) e Bonga (domingo).

A Feira da Serra funciona entre quinta-feira e sábado entre as 19:00 e as 02:00, mas com horário alargado até às 03:00 nos espaços temáticos “Encontro de Sabores” e “Palco da Feira”, e no domingo entre as 19:00 e a 01:00.

O bilhete diário individual tem um preço de 4,50 euros, enquanto os ingressos individuais para os quatro dias e o diário para famílias custa 14 euros.